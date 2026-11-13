Lenny Kuhr voelt zich bevrijd na verhuizing naar Israël

Lenny Kuhr voelt zich na haar verhuizing naar Israël eerder dit jaar "ontzettend bevrijd". De 76-jarige zangeres woont er met haar echtgenoot Rob Frank, dicht bij haar twee dochters en vier kleinkinderen. "Ik sta volledig achter mijn keuze", zegt ze in De Telegraaf.

Kuhr zegt dat ze zich door antisemitisme en bedreigingen niet meer veilig voelde in Nederland. Volgens Frank durfden theaters haar daardoor nauwelijks nog te boeken. Voor 2027 stonden slechts tien optredens gepland. "Lenny zelf leed daaronder. Die mentale pijn was niet meer te dragen."

Ook Franks gezondheid speelde mee bij haar afscheid van het podium. "Ik nam ook afscheid van het artiestenvak omdat zijn gezondheid achteruitgaat. Hij is een aantal jaren geleden aan zijn hart geopereerd", vertelt Kuhr.

In Israël zoekt de zangeres nu rust. Haar familie hielp bij de verhuizing. "Mijn dochters en de kleinkinderen hebben ervoor gezorgd dat we hier heel zacht zijn geland."