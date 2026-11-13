Lionel Richie voelt zich beter na hartingreep

Het gaat weer de goede kant op met Lionel Richie. Dat deelde de 77-jarige zanger zelf toen hij woensdagavond weer voor het eerst sinds de ingreep aan zijn hart op het podium stond. Op een video die donderdag op Instagram verscheen, vertelde hij tijdens zijn optreden in The Wynn in Las Vegas dat het "prima met hem gaat". "Heel erg bedankt dat jullie zo met me meeleven."

"Ik wil er vanavond een eerbetoon van maken, aan mezelf", vervolgde hij. "Ik weet niet waar ik geweest ben", grapte de zanger, "maar ik ben terug! Dit wordt een hele week in het teken van Lionel Richie."

De zanger onderging in september een ingreep aan zijn hart vanwege een hartritmestoornis. Destijds liet een woordvoerder van Richie al weten dat de operatie goed is verlopen. In het verleden werd de zanger meerdere keren op het podium onwel en moest daardoor verschillende concerten uitstellen.