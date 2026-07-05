Lenny Kuhr wil de twee jurken van ontwerper Frank Govers die zij in 1969 droeg bij haar twee songfestivaloptredens aan het Kunstmuseum Den Haag schenken. Dat heeft haar man Rob Frank aan het ANP laten weten. Kuhr emigreert later dit jaar naar Israël en doet afstand van veel archiefmateriaal.

Het gaat om de groene jurk die Kuhr droeg tijdens het Nationaal Songfestival en de rode jurk die zij droeg tijdens het Eurovisie Songfestival in Madrid. Zij won het muziekevenement met haar vertolking van het lied De Troubadour. Ook het speldje dat Kuhr tijdens haar winnende optreden in haar haar droeg, wordt als het aan de zangeres ligt overgedragen aan het Kunstmuseum.

De twee jurken waren de afgelopen jaren tijdelijk in het bezit van het RockArt Museum in Hoek van Holland. Maar Kuhr kiest er nu voor de historische kledingstukken over te dragen aan het Kunstmuseum, dat al een grote collectie van Frank Govers in huis heeft.

Conservator Madelief Hohé van het Kunstmuseum Den Haag laat zondag aan het ANP weten "heel blij" te zijn met het voornemen van Kuhr: "Deze jurken vertegenwoordigen een bijzonder stukje Nederlandse geschiedenis."