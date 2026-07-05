Het nieuwe seizoen van de tv-serie Ewout gaat in september van start. Dat maakte presentator Ewout Genemans zondag op Instagram bekend.

"De startdatum van het nieuwe seizoen van 'Ewout' is bekend. Iedere aflevering neem ik je mee in een andere bijzondere en spraakmakende wereld", schrijft de 41-jarige Genemans. "Vanaf woensdag 2 september op RTL 5 en Videoland."

In de nieuwe reeks loopt Genemans onder meer mee in het Forensisch Psychiatrisch Centrum Mesdag in Groningen. Ook doet hij Bangkok, Hollywood en een bordeel in Nevada aan.