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Leon Bridges in juni naar Amsterdam voor eenmalig optreden

16 nov , 9:59Entertainment
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Leon Bridges komt in juni naar Amsterdam. Dat doet de 37-jarige artiest als onderdeel van zijn The Happiness Anytime Tour. De Amerikaan Bridges is onder meer bekend van de nummers River, Coming Home en Texas Sun.
Bridges treedt maandag 7 juni op in AFAS Live. Het is zijn enige optreden in Nederland. Verder reist Bridges langs meerdere Europese steden en treedt hij meermaals op in het Verenigd Koninkrijk. The Happiness Anytime Tour duurt van 28 mei tot 4 juli.
De tournee is ter promotie van zijn vijfde album Happiness Anytime, dat in september uitkwam. Twee leden van de band Jungle, Josh Lloyd-Watson en Lydia Kitto, werkten mee aan het album.
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