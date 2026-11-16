WAGENINGEN (ANP) - Het aantal gewone zeehonden in de Waddenzee is in 2026 voor het vijfde jaar op rij opnieuw gedaald, meldt Wageningen Marine Research op de site van Nature Today. Ook het aantal getelde zeehondenpups daalde opnieuw. Gewone zeehonden zijn wat kleiner dan grijze zeehonden, die ook in de Waddenzee leven.

Als mogelijke verklaringen noemen de onderzoekers factoren als veranderingen in voedselbeschikbaarheid, toenemende menselijke activiteiten in de Noordzee, competitie met andere zeezoogdiersoorten en veranderingen in het gedrag van zeehonden.

In de internationale Waddenzee werden in het afgelopen jaar 12 procent minder zeehondenpups geteld dan vorig jaar. Het totale aantal getelde gewone zeehonden daalde met 3 procent, tot een totaal van 23.154 zeehonden.

In de Nederlandse Waddenzee was de afname nog groter, schrijven de onderzoekers. Daar daalde het aantal gewone zeehonden met 17 procent. Verder onderzoek is volgens de onderzoekers nodig om te begrijpen wat er gaande is.