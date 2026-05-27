Leontine Ruiters en dochter betrokken bij auto-ongeluk op Ibiza

Leontine Ruiters en haar dochter Jada Borsato zijn afgelopen zondag op Ibiza betrokken geraakt bij een verkeersongeluk. Een automobilist kwam op het Spaanse eiland frontaal in botsing met de taxi waarin de twee zaten. Op Instagram deelt Ruiters een foto van de twee auto's die tegen elkaar aan zijn gereden.

De 58-jarige ex-vrouw van zanger Marco Borsato deelt haar verhaal "om te voorkomen dat dit verhaal een eigen leven gaat leiden met onjuistheden". Volgens haar reed een bestuurder "onder invloed, de verkeerde kant de rotonde op en kwam daarna op onze weghelft terecht, wat resulteerde in een frontale botsing met onze taxi". Ruiters stelt dat zij en haar dochter "hierbij meerdere verwondingen" hebben opgelopen en ook zijn opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels zijn ze daar ontslagen en maken ze het "naar omstandigheden goed".

Ruiters realiseert zich samen met haar dochter dat de situatie "veel ernstiger had kunnen zijn" en is dan ook "dankbaar dat het ongeval geen fatale gevolgen heeft gehad". "Het is een heftige gebeurtenis en iets wat wij de komende tijd een plek zullen moeten geven", schrijft ze. Ruiters bedankt verder alle hulpdiensten en het medisch personeel die haar en haar dochter de afgelopen dagen hebben geholpen en gesteund. Ook vraagt ze om "rust, ruimte en privacy" om de gebeurtenis te kunnen verwerken en ervan te herstellen.