Felipe en Letizia reiken kunstonderscheidingen met vertraging uit

Het Spaanse koningspaar heeft woensdag een uitgesteld bezoek aan Toledo ingehaald. Koning Felipe en koningin Letizia reikten met enkele maanden vertraging de Gouden Medailles voor Verdienste in de Schone Kunsten uit.

Eigenlijk zou dat al in januari gebeuren, maar de koning en koningin stelden de ceremonie uit vanwege de treinramp bij de Spaanse plaats Adamuz. In zijn toespraak stond Felipe daar woensdag nog kort bij stil. "Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van deze nog steeds recente tragedie wil ik beginnen met een moment van medeleven, en vanuit hier onze oprechte steun betuigen aan de nabestaanden van de slachtoffers en aan allen die nog altijd bezig zijn met hun herstel."

Bij het ongeluk in januari ontspoorde een deel van een hogesnelheidstrein, waarna een andere trein op de ontspoorde delen klapte. Daarbij kwamen 46 mensen om het leven. Meer dan honderd mensen raakten gewond.

In Toledo ontvingen in totaal 38 mensen en instellingen een onderscheiding. Het gaat onder meer om muzikanten, acteurs, regisseurs en schrijvers.