Leontine Ruiters lijkt weer helemaal gelukkig in de liefde. Ze deelde zaterdag foto's waarop ze samen is met John Huiberts, met wie ze eerder ook al kortstondig een relatie had.
De ex-vrouw van Marco Borsato plaatste op Instagram een serie vakantiefoto's, waar Huiberts prominent op staat. Ook zit er een foto tussen waarop ze kussend staan.
Ruiters was bijna 22 jaar getrouwd met Borsato. De twee gingen in 2020 uit elkaar. Twee jaar later kreeg ze een relatie met Huiberts, maar die strandde destijds al snel.