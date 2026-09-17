Lepelblad en Kolf hadden zeldzame 'chemistry' op set Sugar

Delany Lepelblad en Daniël Kolf waren goed op elkaar ingespeeld tijdens de opnames van de aankomende dramafilm Sugar. Volgens de acteurs hebben ze een zeldzame "chemistry", vertellen ze in een interview met ANP. "Met Daniël kwam het samenspel naar een ander niveau", aldus Lepelblad. "Hij nam me heel erg mee." Kolf beaamt: "Chemistry is niet iets wat je met iedereen hebt. Als acteur is dat wel belangrijk."

Sugar verschijnt op 17 september en gaat over de relatie tussen haarstyliste Chyna (Lepelblad) en haar gewelddadige partner Raoul (Kolf). Lepelblad maakt met de film haar acteerdebuut en Kolf maakt zijn dramadebuut. Beide acteurs gingen verschillend om met het heftige thema. "Ik heb altijd geleerd dat acteren geen therapie moet zijn", aldus Kolf. "Ik speel met 95 procent techniek."

"Ik heb het wel eens mee naar huis genomen na sommige heftige scènes", geeft Lepelblad toe. "Soms kwam ik na heftige scènes thuis en stond ik onder de douche en moest ik echt even huilen. Maar ik besefte me ook: dit is Chyna's verdriet. Ondanks dat dit niet mijn verhaal is, heb ik mijn best gedaan om me in te leven. Chyna is een hele sterke vrouw, maar ze raakt zichzelf kwijt en dat heb ik wel echt gevoeld."

Psychisch

Volgens Lepelblad heeft de band tussen haar en Kolf geholpen tussen de opnames door. "Daniël speelt echt een monster, maar dat is hij totaal niet. Soms waren er heftige momenten, maar na de 'cut' ging hij weer lachen." Kolf is dankbaar voor de begeleiding van regisseur Amira Duynhouwer, die ook het script schreef. "Je hebt een goede regisseur als Amira nodig die dit kan begeleiden. Het was een van mijn beste ervaringen met een regisseur."

"Ik ben echt het tegengestelde van Raoul, dus soms kwam ik op de set en dan was ik gewoon niet die guy", vervolgt Kolf. "Zij kon precies één woord zeggen, zodat je weer terugkomt in je personage." Het duo denkt onder meer aan de eerste ruzie in het verhaal. "Er zit dan nog heel veel vuur in Chyna en dat was heel lekker om te spelen", aldus Lepelblad. "Amira zei tegen mij: 'Je bent gewoon psychisch nu'. Ik hoorde dat woord en Daniël ging schreeuwen en ik ging ervoor."

Volgens de acteurs is het belangrijk om het verhaal van Chyna en Raoul te vertellen. "Sugar laat je naar huis gaan met een bepaald gevoel en ik denk dat het belangrijk is dat we dat gevoel gaan delen", aldus Lepelblad. "Niet alleen tussen vrouwen, maar ook met mannen. Bespreek het ook met jonge jongens, want daar begint het."