Mediabedrijven maken richtlijnen voor transparantie over AI

Nederlandse en Belgische mediabedrijven werken samen aan richtlijnen voor meer transparantie bij het gebruik van AI in beeld-, audio- en videocontent. Onder meer NPO, DPG Media, Mediahuis en Talpa werken op initiatief van Media Campus NL aan een gezamenlijke aanpak. Volgens een woordvoerder van Media Campus NL komen richtlijnen voor AI-gebruik in tekst ook "snel aan bod".

Aanleiding voor de richtlijnen is de Europese AI Act, die mediaorganisaties verplicht om bij bepaalde vormen van AI-gebruik, zoals deepfake, duidelijk te vermelden dat AI is gebruikt. De richtlijnen moeten makers onder meer helpen bepalen wanneer er sprake is van deepfake, wanneer een AI-logo nodig is en hoe lang deze te zien moet zijn.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten content. Voor nieuws en journalistiek gelden andere uitgangspunten dan voor bijvoorbeeld entertainment, reality en fictie. Ook hoeft niet ieder gebruik van AI te worden vermeld. Technische toepassingen die de inhoud, betekenis of context niet veranderen, hoeven volgens de richtlijnen in principe geen label te krijgen.

De richtlijnen, die te vinden zijn op de website van Media Campus NL, worden de komende tijd verder ontwikkeld en aangescherpt op basis van ervaringen en feedback uit de praktijk.

Media Campus NL is een organisatie die vernieuwing en samenwerking stimuleert in de Nederlandse mediasector.