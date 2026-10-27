Letschert: deelname songfestival is aan publieke omroep

Volgens cultuurminister Rianne Letschert is het aan de publieke omroep om te bepalen of Nederland deelneemt aan het Eurovisie Songfestival. "Het gaat om een redactionele keuze over een programma. Die keuze is aan de publieke omroep, onafhankelijk van politiek", aldus Letschert in een reactie op het besluit van de NPO om volgend jaar toch niet mee te doen aan het evenement.

"Het Songfestival is een evenement dat veel mensen raakt en begrijpelijkerwijs uiteenlopende gevoelens oproept", schrijft Letschert. "Ik heb begrepen dat er geen omroep is die de deelname aan het songfestival voor 2027 op zich wil nemen."

In augustus zei de minister dat het kijkplezier "toch een stuk groter" is als Nederland meedoet. AVROTROS had toen besloten ook in 2027 af te zien van deelname, met name vanwege de aanwezigheid van Israël en de voortdurende oorlog in Gaza. Letschert liet destijds weten het besluit te respecteren, maar wees op de mogelijkheid dat de NPO met andere omroepen een Nederlandse afvaardiging kon organiseren. "Dus er is nog hoop voor alle fans."

De NPO kondigde eind september aan dat Nederland zou deelnemen, maar trok dat besluit dinsdag in. Volgens de publieke omroep is er onvoldoende draagvlak bij de omroepen om volgend jaar mee te doen. De NOS zendt het songfestival, zonder Nederlandse deelname, wel uit.