Maan en Hans van Breukelen in nieuw wandelprogramma KRO-NCRV

Zangeres Maan de Steenwinkel, oud-voetballer Hans van Breukelen en theatermaker Adelheid Roosen zijn te zien in het nieuwe wandelprogramma Op weg naar Santiago van KRO-NCRV. Samen met vijf andere bekende Nederlanders leggen zij onder begeleiding van presentator Herman van der Zandt een deel van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela af. Dat bevestigt de omroep aan het ANP.

Ook voormalig voetbalster Anouk Hoogendijk, presentatrice Nadia Moussaid, acteur Sam Kroon, cabaretier Ruud Smulders en voormalig politieagent en presentator Dwight van van de Vijver doen mee. De acht deelnemers wandelen in vijf dagen 111 kilometer over de Camino Inglés, van de Spaanse havenstad Ferrol naar Santiago de Compostela. Onderweg dragen ze hun eigen bagage en regelen ze zelf hun eten, drinken en overnachtingen.

"Het bijzondere aan zo'n tocht is dat iedereen met een eigen verhaal vertrekt, maar dat je onderweg toch iets met elkaar gaat delen", zegt Van der Zandt. Volgens de presentator ontstaan tijdens het wandelen gesprekken die mensen in het dagelijks leven misschien niet zo snel met elkaar voeren.

Op weg naar Santiago is vanaf maandag 28 december om 20.30 uur te zien op NPO 1.