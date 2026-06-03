Minister Rianne Letschert (Media) deelt de zorgen van de omroepen over aspirant-omroep Ongehoord Nederland (ON!). Ze wacht nog wel op een officiële brief van de NPO voordat ze actie onderneemt.

Het AD schreef woensdag over een kladversie van de brief die nog niet naar Letschert is gestuurd. Die brief is ondertekend door alle omroepen, behalve de NOS en NTR, omdat die neutraal zijn, schrijft het AD. De D66-minister heeft eerder al wel met meerdere omroepen gesproken over zorgen over het functioneren van ON!

De evaluatiecommissie van de NPO concludeerde in mei dat er ernstige tekortkomingen zijn bij ON! in het naleven van de journalistieke regels. Daarop heeft Letschert de NPO om een reactie gevraagd. "Het is nu zaak dat de NPO snel met een volledige reflectie komt zodat ik kan bepalen wat mijn handelingskader is."