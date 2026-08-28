Letschert zoekt naar juridische opties om in te grijpen bij ON!

Mediaminister Rianne Letschert zoekt naar juridische mogelijkheden om in te grijpen bij Ongehoord Nederland (ON!). Ze vindt het te vroeg om te zeggen of ze dat gaat doen en hoe. Maar voor de ministerraad filosofeerde ze openlijk over de mogelijkheid om de vergunning in te trekken van de omroep. ON! raakte deze week opnieuw in opspraak door een fragment waarin Hitler volgens critici werd vergoelijkt.

"Ik kan hier heel stoer zeggen: ik ga dat even doen. Dan fluit de rechter mij meteen terug", antwoordde ze toen een journalist vroeg of ze van plan is om ON! uit de publieke omroep te zetten.

Letschert legde uit dat ze de vergunning van een omroep kan intrekken als er twee sancties liggen van het Commissariaat voor de Media en dat ze dat zelfs moet doen als die instantie daartoe een opdracht geeft, bijvoorbeeld bij financieel wanbeheer. Ze kan dat ook doen als de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) geen mogelijkheid ziet tot inhoudelijke samenwerking. "Dat verzoek heb ik nog niet liggen."

'Onsmakelijk'

De bewindsvrouw ziet in ieder geval dat de problemen met ON! zich opstapelen. "Als je nou terugkijkt op het afgelopen jaar, dan zijn er heel veel zorgen geuit." Ze noemde een evaluatie die resulteerde in kritiek op de journalistieke kwaliteit, meerdere sancties en ook het recente Hitler-fragment.

In een onlineprogramma van ON! werd een toespraak getoond waarin de voormalige Duitse dictator ageerde tegen een "ontwortelde internationale kliek", waarbij iemand in het publiek "Juden!" riep. Daarna werd besproken of hij hier een punt had. "Onsmakelijk, vreselijk, kwetsend, onnodig", vindt de minister.