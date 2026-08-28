Parlementsvoorzitter over Harald: een kapitein heeft ons verlaten

"Een kapitein heeft ons verlaten." Dat zei de Noorse parlementsvoorzitter Masud Gharahkhani vrijdag tijdens een toespraak op nationale televisie naar aanleiding van het overlijden van koning Harald. Hij is volgens het hofprotocol na de leden van het koningshuis de hoogste in rang geplaatste persoon in Noorwegen.

Gharahkhani omschreef de 89 jaar geworden Harald als een "moedige en vernieuwende vorst" en stipte de belangrijke keuzes die hij maakte aan, zoals de keuze voor koningin Sonja als zijn levenspartner. "Koning Harald werd op diep persoonlijk niveau geraakt door de uitdagingen van de monarchie in een moderne samenleving. Hij heeft lang moeten vechten om te mogen trouwen met degene van wie hij hield. Toen kroonprins Haakon zijn levenspartner moest kiezen, hadden koning Harald en koningin Sonja de weg al vrijgemaakt."

Volgens Gharahkhani was Harald geliefd bij velen, mede door zijn "aanstekelijke lach" en humor. Ook was hij een warm mens en deelde hij in verdriet als dat nodig was, zei de parlementsvoorzitter, die daarbij de aanslagen van juli 2011 noemde. "Met tranen in zijn ogen toonde hij zijn eigen verdriet. Zoals hij in gelukkige uren bij ons was, zo deelde koning Harald ook onze moeilijke gevoelens. Als koning en als medemens. Zo was koning Harald alles voor Noorwegen."