Levels van Avicii weer bovenaan in SLAM! Dance 1000

Levels van Avicii is door luisteraars van SLAM! opnieuw uitgeroepen tot favoriete dancetrack aller tijden. Het nummer voert voor het derde jaar op rij de SLAM! Dance 1000 aan, is zondag bekendgemaakt.

Net als vorig jaar staat Insomnia van Faithless op de tweede plaats. Don't You Worry Child van Swedish House Mafia en John Martin completeert de top 3. David Guetta is met 31 noteringen de artiest met de meeste nummers in de lijst, gevolgd door Calvin Harris met 23 stuks. Tiësto is de meest genoteerde artiest van Nederlandse bodem. Hij staat er negentien keer in.

SLAM! zendt de Dance 1000 traditiegetrouw uit in aanloop naar het Amsterdam Dance Event, dat eind oktober plaatsvindt.