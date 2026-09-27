Ierse verdediger Dunne reservekeeper voor duel tegen Israël

DEBRECEN (ANP) - De Ierse verdediger Jimmy Dunne is aangewezen als een van de twee reservekeepers voor de Nations League-wedstrijd van zijn land zondagavond tegen Israël. Dat blijkt uit de wedstrijdselectie die de UEFA heeft vrijgegeven, nadat de Ierse doelman Gavin Bazunu besloot niet te spelen. Hij ontbreekt in de selectie.

"Mijn besluit is puur gebaseerd op mijn persoonlijke overtuiging dat het doden van onschuldige mensen verkeerd is", schreef Bazunu op Instagram, die verder benadrukte dat zijn standpunt niet gericht is tegen het Israëlische volk of de Joodse gemeenschap, maar tegen de wreedheden in de regio.

Er ontstond zaterdag twijfel of de in Ierland omstreden wedstrijd vanwege de oorlog in Gaza doorgang moest vinden. Bij een teamvergadering van Ierland werd zaterdag gestemd over het al dan niet spelen van het duel. Volgens de Ierse voetbalbond stemde een "significante meerderheid" van de spelers voor het spelen van de wedstrijd.

Neutraal terrein

De Israëlische voetbalbond reageerde met een verklaring, waarin het onder meer stelde dat "de scheiding tussen voetbal en politiek in stand moet blijven".

De wedstrijd wordt zondag om 20.45 uur gespeeld op neutraal terrein in het Hongaarse Debrecen.