Leven en loopbaan Lily Allen in documentaire op Prime Video

Lily Allen krijgt een eigen documentaire op Prime Video. De streamer maakte woensdag bekend dat de film volgend jaar te zien zal zijn. Een precieze datum is nog niet aangekondigd.

Volgens de omschrijving wordt Allen gevolgd van haar begindagen tot haar recente succes met haar nieuwste album West End Girl. Ook belooft het een "intiem portret" te worden van het leven en de carrière van de Britse zangeres. De documentaire, geregisseerd door Mat Whitecross, bevat onder meer interviews met de mensen die Allen "het beste kennen".

De 41-jarige Allen maakte in 2006 haar debuut met de single Smile. Inmiddels heeft ze vijf studioalbums uitgebracht. Haar nieuwste werk West End Girl kreeg lovende kritieken. Momenteel is de zangeres bezig aan een tournee in het kader van haar laatste album.