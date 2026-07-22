'Ongekende' oversterfte door Franse hittegolf in juni

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf van juni 5764 meer sterfgevallen geregistreerd dan normaal, aldus voorlopige cijfers van de Franse gezondheidsautoriteiten. Die noemen de oversterfte onder mensen van 15 jaar en ouder "ongekend".

De hittegolf tussen 17 juni en 2 juli ging gepaard met recordhoge temperaturen. Gezondheidsminister Stéphanie Rist schatte de oversterfte eind juni op iets meer dan 2000. Vorig jaar werden in heel de zomer 5722 extra sterfgevallen geregistreerd die verband hielden met de hitte.

De personen die tijdens de recente hittegolf overleden, stierven aan "allerlei oorzaken", aldus Santé publique France. De helft van de doden stierf op en kort na de twee dagen met de hoogste gemiddelde temperaturen ooit in Frankrijk gemeten. De sterfgevallen zijn nog niet toegeschreven aan de hitte. De definitieve informatie over de oversterfte wordt dit najaar verwacht.