Lewis Hamilton geniet van tijd met kinderen van Kim Kardashian

Formule 1-coureur Lewis Hamilton vindt het leuk om tijd door te brengen met de vier kinderen van zijn vriendin Kim Kardashian. "Ze heeft er vier, dus ik kan lekker met die kinderen spelen", zei Hamilton volgens entertainmentwebsite People bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten in Texas.

"De kinderen van mijn vriendin vind ik geweldig om tijd mee door te brengen", zei Hamilton. "Ik heb dit jaar een hond voor ze gekocht, dus de kleine Halo is een nieuw lid van dat gezin", aldus de Formule 1-coureur.

Kardashian heeft vier kinderen, North, Saint, Chicago en Psalm, uit haar vorige relatie met rapper Ye West. De realityster maakte haar relatie met Hamilton in juni van dit jaar via Instagram bekend.