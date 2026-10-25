Ajax wint uitwedstrijd tegen Sparta en klimt naar tweede plaats

ROTTERDAM (ANP) - Ajax heeft de goede vorm van de zeges op FC Groningen en Atalanta voortgezet met een overwinning bij Sparta Rotterdam. Op Het Kasteel won de ploeg van trainer Míchel Sánchez met 2-1 dankzij treffers van Tolu Arokodare en Abdellah Ouazane. Jens Toornstra scoorde voor Sparta.

Ajax passeert PSV door de zege en staat tweede op 21 punten, 3 punten minder dan koploper Feyenoord en 1 punt meer dan de landskampioen uit Eindhoven en AZ. AZ kan bij een zege later zondag op FC Twente de tweede plaats nog overnemen van de Amsterdammers.