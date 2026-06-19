Lexi Minetree keek Legally Blonde al 150 keer

Lexi Minetree heeft Legally Blonde "zo'n 150 keer" gekeken om zich voor te bereiden op de prequel Elle. Dat zei ze als gast van The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. De actrice speelt een jongere versie van Elle Woods, het hoofdpersonage uit de Legally Blonde-trilogie van begin deze eeuw.

Tijdens haar allereerste talkshowoptreden vroeg Fallon aan Minetree of het waar was dat ze de originele film honderd keer gezien had. De 25-jarige actrice verzekerde Fallon dat ze de film nog veel vaker heeft gezien. "Heel vaak. Ik denk dat ik er op een gegeven moment een solovoorstelling van had kunnen maken."

"Ik heb er ook een heel goede Jennifer Coolidge-imitatie aan overgehouden. Ik zou haar waarschijnlijk wel kunnen spelen in een biopic", voegde Minetree nog toe, waarna ze enkele imitaties deed. Coolidge speelde een bijrol in de oude film.

De rol van Elle Woods werd in de originele films gespeeld door Reese Witherspoon, die nu de uitvoerend producent is. Het verhaal gaat over een jonge vrouw die haar ex-vriendje ongelijk wil bewijzen door rechten te studeren aan Harvard, om te laten zien dat ze meer is dan alleen haar uiterlijk. De prequel gaat over het leven van Woods op de middelbare school en is vanaf 1 juli te zien bij Prime Video.