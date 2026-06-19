Kritiek op Turkse ploeg stelt bondscoach Montella teleur

SANTA CLARA (ANP) - Bondscoach Vincenzo Montella van Turkije baalt van de kritiek die zijn ploeg na het verloren eerste duel op het WK met Australië (2-0) van de media heeft gekregen. "Dat stelt me erg teleur", zei hij. "Dit team heeft de afgelopen drie jaar geweldige resultaten behaald. Ik denk dat we na de eerste wedstrijd wat meer respect verdienen, ook al hadden we het beter kunnen doen", zei de Italiaan op zijn 52e verjaardag tijdens een persconferentie in Santa Clara.

Turkije kan zich zaterdag tegen Paraguay mogelijk geen nederlaag permitteren. Montella beseft dat hij de druk op zijn spelers van journalisten en fans op sociale media niet kan wegnemen. "Daarom hebben we familie van spelers in ons hotel uitgenodigd. Dat zorgt voor ontspanning en leidt af."

Montella heeft vertrouwen in een goede afloop van het duel met Paraguay, dat de eerste wedstrijd tegen de Verenigde Staten verloor (4-1). "We zijn meer verenigd dan ooit en vastbesloten om het tij te keren en revanche te nemen voor de nederlaag", verklaarde hij. "Ik weet zeker dat als we winnen, sommige mensen zullen zeggen dat we weer wereldkampioen worden."

Orkun Kökçü en Ferdi Kadıoğlu hadden een basisplaats bij Turkije in het duel met Australië. De oud-voetballers van Feyenoord en NEC werden geboren in Haarlem en Arnhem.