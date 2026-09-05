Liam en Noel Gallagher hebben zaterdag de persconferentie over hun nieuwe Oasis-documentaire Don't Look Back in Anger op het filmfestival van Venetië overgeslagen. De broers waren wel aanwezig bij een fotomoment voor de film, maar vertrokken daarna, meldt Variety.

De documentaire over de reünie van Oasis gaat zaterdagavond in Venetië in wereldpremière. De film bevat beelden van de band op en achter het podium tijdens de reünietournee. Liam en Noel hebben de documentaire al gezien en waren volgens Knight "meer dan tevreden". Het bekijken ervan was volgens hem "zeer emotioneel" voor de broers.

Liam en Noel hebben zich sinds hun verzoening weinig samen laten interviewen. Voor Don't Look Back in Anger gaven ze hun eerste gezamenlijke interview in twintig jaar. De broers kwamen vorig jaar weer bij elkaar voor de reünietournee van Oasis, nadat ze vijftien jaar lang ruzie hadden gehad.