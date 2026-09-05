AMSTERDAM (ANP) - PSV begint om 20.00 uur met Lutsharel Geertruida aan de uitwedstrijd tegen Ajax. De verdediger, gehuurd van RB Leipzig, maakt voor het eerst deel uit van de basisploeg van de kampioen uit Eindhoven. Hij krijgt de voorkeur boven Ryan Flamingo.

Trainer Peter Bosz kiest voor een defensie met Matej Kovar, Sergiño Dest, Geertruida, Armando Obispo en Mauro Júnior. Guus Til, Kodai Sano en Noah Fernandez vormen het middenveld van PSV.

Ricardo Pepi, Ruben van Bommel en Ivan Perisic zijn de aanvallers van de bezoekers, die de laatste vijf duels met Ajax niet wisten te winnen.