Lies Visschedijk vindt het "soms heel leuk en soms ook een beetje heftig" om op straat vaak herkend te worden. "Daar zijn we inmiddels ook wel een beetje aan gewend. Maar zodra je weer op tv bent, wordt het weer even heel heftig", vertelt de 52-jarige actrice uit de serie Gooische Vrouwen aan het ANP. "Dan ga je niet zo makkelijk meer in de trein zitten of na een huilbui even een stukje lopen."

Daarnaast noemt Visschedijk het "soms een beetje pittig" voor haar kinderen en partner. Dat constateert ook Tjitske Reidinga, die eveneens in de hitserie te zien is. "Voor de kinderen vind ik het geen aanbieding. Het is voor kinderen eigenlijk niet fijn om ouders te hebben die wat bekender zijn", stelt ze. Desondanks hebben de actrices daarom nooit overwogen te stoppen met Gooische Vrouwen. "Maar het heeft wel iets meer effect dan alleen op jezelf. Dat weet je natuurlijk niet als je eraan begint."

Gooische Vrouwen gaat over het wel en wee van vier vriendinnen in het Gooi. Naast Visschedijk en Reidinga spelen Linda de Mol en Susan Visser een hoofdrol in de Videoland- en SBS6-serie.