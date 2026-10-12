Ruud Smulders, Lisa Ostermann en het duo Yentl en de Boer hebben maandagavond een Poelifinario gewonnen, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijs. De Neerlands Hoop voor de meest veelbelovende theatermaker ging naar David Linszen. De VSCD Cabaretprijzen werden uitgereikt tijdens het Cabaretgala in Theater Diligentia in Den Haag.

Ostermann won met haar voorstelling De Baas in de categorie Engagement haar tweede Poelifinario. "Haar aantrekkelijke en geheel persoonlijke stijl bevat een onweerstaanbare combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekkigheid", stelde de jury. In 2024 won ze in dezelfde categorie met haar voorstelling Makkelijk in de omgang.

Yentl en de Boer kreeg voor de voorstelling Rekhalzen voor de tweede keer de prijs in de categorie Kleinkunst. "Hun kenmerkende humor krijgt ruim baan in gekke liedjes over beren op de weg, beloofde cadeautjes die je nooit hebt gehad en de bizarre ervaring van een man toezingen aan zijn sterfbed", aldus het juryrapport. Yentl Schieman en Christine de Boer wonnen in 2023 al een Poelifinario voor Modderkruipers.

Paulien Cornelisse

Smulders won de Poelifinario in de categorie Entertainment voor zijn voorstelling Rüdsichtslos. "Wat ontpopt comedian Ruud Smulders zich snel tot een van de interessantste makers in het cabaretveld", oordeelde de jury. Het is de eerste keer dat de cabaretier tijdens het Cabaretgala in de prijzen is gevallen. Hij werd eerder wel genomineerd voor de Neerlands Hoop.

Tijdens het gala was er ook aandacht voor de vorige maand overleden cabaretier en schrijfster Paulien Cornelisse. Voorafgaand aan de prijsuitreiking droeg het duo Yentl en de Boer een lied op aan Cornelisse, dat is geïnspireerd door een column van haar.