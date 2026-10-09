Star Wars-liefhebbers kunnen binnenkort een stukje filmgeschiedenis bemachtigen. Veilinghuis Heritage Auctions biedt binnenkort een lightsaber (lichtzwaard) aan dat door schurk Darth Vader werd gebruikt in de iconische scène waarin hij onthulde dat hij de vader van het personage Luke Skywalker is.

Naar verwachting zal het rekwisiet goed zijn voor een opbrengst van minstens 1 miljoen dollar. Eerder dit jaar werd ook al de 'tegenhanger' van het lichtzwaard geveild, dat in dezelfde scène werd gebruikt. Dat zwaard, inclusief 'afgehakte hand' van het personage Luke Skywalker, werd geveild voor maar liefst 3,75 miljoen dollar.

Bij de veiling van Heritage Auctions gaan nog meer Star Wars-rekwisieten onder de hamer. Naast nog een tiental lichtzwaarden gaat het om filmposters, robots, helmen en andere (onderdelen van) kostuums.