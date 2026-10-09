Gert Verhulst 'trots' op dochter Marie na optreden bij Televizier

Gert Verhulst heeft met veel plezier gekeken naar het optreden van zijn dochter Marie Verhulst tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala. Dat vertelde de Vlaamse theaterproducent vrijdag aan het ANP tijdens de perspresentatie van zijn nieuwe musical Flodder. Marie trad op met tv-hond Samson en reikte de prijs voor jeugdprogramma uit.

"Ik moet eerlijk zeggen dat ik het vanwege mijn eigen talkshow in Vlaanderen niet live heb kunnen zien, maar nadat ik was thuisgekomen, ben ik in mijn bed gekropen en dacht ik: ik ga het toch efkes kijken", aldus Gert. "Ik vond de hele show terugkijken een beetje veel van het goede, dus ben gelijk naar Marie gespoeld en ze heeft dat geweldig gedaan. Niet alleen dat optreden, maar ook het uitreiken van de prijs. Dus ik was best wel trots gisteravond."

Verhulst vindt het bijzonder dat zijn dochter in deze rol op tv te zien is, te meer omdat zij tegenwoordig het tv-programma met Samson maakt dat hij zelf ook dertig jaar heeft gemaakt. "Het is of ik naar mezelf zit te kijken, maar dan in een verbeterde versie!"