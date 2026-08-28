Lil Kleine eist bijna 400.000 euro van voormalig management

Lil Kleine eist bijna 400.000 euro van zijn voormalige management, onder wie zijn ex-manager Nathan Moszkowicz. De rapper en Moszkowicz stonden vrijdag tegenover elkaar in de rechtbank vanwege een geschil over een platendeal met Sony, meldt RTL Boulevard.

Lil Kleine sloot in 2021 een contract met Sony voor drie albums, met een voorschot van 3 miljoen euro. Moszkowicz ontving daarvoor als manager een vergoeding van 15 procent. De rapper vindt dat er te veel is betaald, omdat volgens hem eerst de kosten voor het maken van de albums van het bedrag hadden moeten worden afgetrokken.

Moszkowicz bestrijdt dat en stelt dat de vergoeding over de volledige waarde van het contract moest worden berekend. "We hebben bij de Sony-deal niets anders gedaan dan we bij andere deals hebben gedaan", zegt hij tegen RTL Boulevard.

Lil Kleine zegt dat hij destijds volledig vertrouwde op zijn manager en advocaat en betreurt dat hij naar eigen zeggen niet goed is geholpen. De rechter doet op 28 oktober uitspraak.