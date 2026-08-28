Kist met lichaam koning Harald aangekomen op paleis in Oslo

De kist met daarin het lichaam van de vrijdag overleden koning Harald is aangekomen op het koninklijk paleis in Oslo. Daar wordt hij voorlopig opgebaard in de Rode Salon, voordat Harald in de paleiskapel komt te liggen.

De rit met de kist begon rond 18.45 uur vanuit het Rikshospitalet in de Noorse hoofdstad, waar Harald vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. In het gevolg zaten koning Haakon, koningin Mette-Marit, kroonprinses Ingrid Alexandra, koningin Sonja, prins Sverre Magnus en prinses Märtha Louise. De oudste zoon van koningin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, arriveerde rond deze tijd op het paleis.

Rond 19.10 uur kwam het lichaam van Harald aan op het paleis. Volgens de Noorse omroep NRK hadden zich rond 18.30 uur duizenden mensen op het paleisplein verzameld. Via de zender TV2 was de rit vanuit het ziekenhuis naar het paleis live te volgen. Langs de route stonden mensen met paraplu's en regenjassen in rijen langs de berm om de lijkwagen en het gevolg te groeten.

Aan het einde van de middag kwamen de koninklijke regalia, waaronder de kroon, het zwaard, de scepter en rijksappel, al aan op het paleis. Deze worden normaal gesproken in Trondheim bewaard. De regalia zullen naast de kist van Harald worden geplaatst.