Lil Kleine is bezig met een nieuwe serie op Amazon Prime. Dat heeft de rapper vrijdagochtend verteld in een interview op SLAM! De streamingdienst bevestigt aan het ANP dat "de camera's hem inderdaad voorlopig nog blijven volgen".

"Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik heb toch schijt eraan. Ik ga iets nieuws doen met Amazon Prime", verkondigde Jorik Scholten, zoals de artiest echt heet. De streamingdienst volgde de 32-jarige rapper al vaker voor programma's. Sinds 8 november is het vierde seizoen van de documentaireserie over hem te zien op Amazon Prime.

Naast de documentaireserie volgde Amazon Prime eerder ook de weg naar zijn optreden in het Olympisch Stadion in Amsterdam. De concertdocumentaire L*VE KLEINE: The Morning After werd afgelopen augustus uitgebracht.