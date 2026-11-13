LAHORE (ANP/DPA) - In Pakistan is een 19-jarige jongen gedood door een leeuwin tijdens de opnames van een TikTok-video. Hij werkte op de boerderij waar het ongeluk gebeurde. De eigenaar van de boerderij en een TikTokker zijn opgepakt, omdat ze het roofdier voor de video uit haar verblijf hadden gelaten.

Het slachtoffer werd nog met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. Volgens de politie beweerden de boerderij-eigenaar en de TikTokker toen nog dat het om een hondenaanval ging, maar kwam al snel aan het licht dat het om een leeuwin ging.

Het dier is in beslag genomen. De politie onderzoekt volgens nieuwssite Dawn nog of de boerderij wel een geldige vergunning voor de leeuwin had en welke veiligheidsmaatregelen daar waren genomen.

In Pakistan zijn vaker incidenten geweest met grote roofkatten die als huisdier gehouden werden. In januari van dit jaar kondigde de provincie Punjab aan dat te verbieden.