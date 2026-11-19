Lil Kleine treedt volgend jaar op tijdens het festival VESTROCK in Hulst. De rapper staat op zondag 30 mei 2027 op het podium met zijn L*VE KLEINE-show, heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt.

Tijdens het optreden brengt Lil Kleine zijn grootste hits en nieuw werk ten gehore. De rapper stond afgelopen juni nog in een uitverkocht Olympisch Stadion in Amsterdam.

Lil Kleine is geboekt voor VESTROCK NXTGEN, de derde festivaldag die samen met jongeren uit de regio wordt georganiseerd. Eerder werd al bekend dat ook Roxy Dekker die dag optreedt.

VESTROCK vindt volgend jaar plaats van 28 tot en met 30 mei. Ook Supergrass, Clouseau en Tröckener Kecks staan op het programma.