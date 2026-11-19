Advocaat Bryan Freedman is aangeklaagd door de vermeende slachtoffers die Michael Jackson van misbruik beschuldigden. De bekende entertainmentadvocaat vertegenwoordigde de nalatenschap van Michael Jackson in de rechtszaak tegen de documentaire Leaving Neverland in 2019. De vijf broers en zussen beschuldigen hem volgens Rolling Stone bij de Superior Court van Los Angeles County van juridische wanpraktijken.

Frank, Dominic, Marie-Nicole, Edward en Aldo Cascio beweren dat de advocaat "misbruik maakte van de kwetsbaarheid en het vertrouwen van de familie" door hen in 2019 een zwijgovereenkomst te laten tekenen. De broers en zussen beweren dat de vertegenwoordigers, verantwoordelijk voor de erfenis van Jackson, de gevolgen van Leaving Neverland wilden beperken. De popster werd in de documentaire beschuldigd van seksueel misbruik.

De documentaire leidde er destijds toe dat de broers en zussen hun ervaringen met Jackson als kinderen in een ander licht zagen en hun stilzwijgen doorbraken. Ze stelden dat Jackson hen misbruikte, nadat hij hen had leren kennen via hun vader, die werkte in een luxehotel waar de popster vaak kwam. De zanger zou de kinderen isoleren van vertrouwde volwassenen, hen drugs en alcohol geven, blootstellen aan pornografie en hen individueel seksueel misbruiken.

Zwijggeld

Volgens de broers en zussen schakelden de vertegenwoordigers van Jackson de advocaat in om "te voorkomen dat nog meer slachtoffers naar buiten zouden treden". Freedman zou daarna contact hebben opgenomen met de familie en slaagde erin om hen "te misleiden, zodat ze een zwijggeldovereenkomst tekenden". Volgens de aanklacht verzekerde Freedman de broers en zussen dat hij hun belangen behartigde.

De broers en zussen benadrukken dat Freedman hen niet had verteld dat ze door de overeenkomst niet meer in het openbaar over het vermeende misbruik door Jackson mochten praten. Ook kwamen ze er naderhand achter dat het bedrag dat ze accepteerden, allemaal vijf jaar lang jaarlijks 690.000 dollar, "volstrekt onvoldoende was in vergelijking met wat aan andere slachtoffers van Jacksons seksuele misbruik is betaald".