Lil Kleine wil publiek restant van afgebroken show laten zien

Lil Kleine hoopt dat hij de bezoekers van zijn voortijdig afgebroken concert in het Olympisch Stadion in Amsterdam nog het restant van zijn show kan laten zien. Dat zei de artiest in de uitzending van Shownieuws. Het optreden in Amsterdam werd zaterdagavond eerder gestopt vanwege het zware onweer.

"Ik wil twee dingen. Ik wil ze die laatste twintig minuten geven, omdat ik zelf weet hoe dik dat eruit had gezien", zei de rapper. "En je wil gewoon natuurlijk een nieuw concert geven. En we gaan alle twee doen."

Ondanks dat zijn show eerder stopte, keek hij er wel met een goed gevoel op terug. "Ik krijg veel berichten van mensen die tevreden waren met de show, dat doet me heel goed. En ik heb zelf heel erg genoten."