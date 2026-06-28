Manchester United mogelijk lang zonder Uruguayaan Ugarte

MANCHESTER (ANP) - Manchester United lijkt het langere tijd te moeten stellen zonder middenvelder Manuel Ugarte. De 25-jarige Uruguayaan liep een knieblessure op tijdens de verloren derde WK-groepswedstrijd tegen Spanje (0-1).

"Manchester United kan bevestigen dat Manuel Ugarte een kniebandblessure heeft opgelopen tijdens de wedstrijd van Uruguay tegen Spanje in de groepsfase van het WK van afgelopen vrijdag", schreef de club op de eigen website. "De blessure wordt momenteel nader onderzocht om de beste behandelmethode en de verwachte herstelduur te bepalen."

Uruguay pakte slechts 2 punten in de groepsfase en wist als nummer 3 in de poule de knock-outfase niet te bereiken.