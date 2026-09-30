Lil Wayne verloofd met 21 jaar jongere influencer

De Amerikaanse rapper Lil Wayne gaat zijn jawoord geven aan zijn 21 jaar jongere verloofde Madi Cannon. Dat deelde de artiest in een video op Instagram waarin hij collegarapper B.G. met diens eigen verloving feliciteerde.

"Ik ga met deze trouwen, dit is Madison", zegt de 44-jarige Lil Wayne in het filmpje. "Dit is mijn verloofde." De 23-jarige Madi Cannon is een influencer met bijna 80.000 volgers op Instagram. Twee maanden geleden ontkende de rapper nog dat hij zich verloofd had.

Het is niet de eerste keer dat Dwayne Michael Carter Jr., zoals Lil Wayne echt heet, belooft met iemand te trouwen. De Amerikaan was drie keer eerder verloofd en een keer getrouwd. Hij heeft vier kinderen met vier verschillende vrouwen.