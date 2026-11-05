Actrices Lili Reinhart en Suki Waterhouse gaan spelen in de nieuwe horrorfilm Violet. Ook Danny Ramirez, Mark Duplass en Lukas Gage hebben een rol in de film, meldt Variety. De opnames beginnen naar verwachting in het voorjaar van 2027.

De film draait om Sean (Ramirez), die twee jaar na de plotselinge dood van zijn verloofde Violet (Waterhouse) opnieuw de liefde vindt bij zijn jeugdvriendin Kate (Reinhart). Wanneer het stel verhuist naar het huis waar Sean met Violet woonde, ontvangt hij mysterieuze sms'jes van iemand die beweert zijn overleden verloofde te zijn.

De regie is in handen van Patrick Brice, bekend van de horrorfilms Creep. Het scenario is geschreven door Nick Antosca, die ook verantwoordelijk was voor de verfilming van het boek Verity van Colleen Hoover, en Alana B. Lytle. Een releasedatum is nog niet bekend.