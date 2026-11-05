Koning Felipe van Spanje heeft woensdag nogmaals stilgestaan bij de treinramp van vorige week in Urda. In zijn toespraak bij de opening van de Ibero-Amerikaanse top in Madrid zei de vorst dat de ramp "nog altijd een heel land in rouw en ontzetting houdt", melden Spaanse media.

"De koningin en ik sturen een enorme omhelzing aan de gewonden, wensen hen een spoedig herstel en denken vooral aan de families, vrienden en gemeenschappen die hun dierbaren hebben verloren", vervolgde Felipe. Daarna richtte hij zich tot de hulpdiensten en andere mensen die "alles deden om te helpen". Ook bedankte hij voor de condoleances die uit alle hoeken van de wereld zijn binnengekomen en werd er een minuut stilte gehouden.

Eerder op de dag stond Felipe ook al stil bij het overlijden van Fátima Báñez, een van de slachtoffers van het treinongeluk. "Ik wil hier publiekelijk mijn diepe verdriet uitspreken over haar dood. Zij was zeven jaar lang minister van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid van Spanje. Vandaag zou ze hier bij ons zijn geweest", sprak Felipe bij een zakenbijeenkomst rondom de top voor staatshoofden en regeringsleiders van Spaans- en Portugeestalige landen.

Bij het ongeluk op het traject tussen Madrid en Sevilla kwamen zeker 69 mensen om het leven. Het was al de tweede dodelijke treinramp in Spanje dit jaar, nadat in januari 46 mensen omkwamen bij een botsing tussen twee hogesnelheidstreinen op hetzelfde traject.