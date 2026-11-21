Lili Reinhart is in gesprek over de hoofdrol in de liveactionfilm over speelgoedpop Polly Pocket. Dat meldt onder meer Variety. De Amerikaanse actrice volgt mogelijk Lily Collins op, die aanvankelijk de titelrol zou spelen.

De 30-jarige Reinhart is vooral bekend van haar rol als Betty Cooper in de Netflix-serie Riverdale. Ook speelde ze in films als Look Both Ways en Chemical Hearts. De actrice zou ook als uitvoerend producent bij het project betrokken worden. Collins, die zich vanwege planningsproblemen terugtrok uit de hoofdrol, blijft eveneens als uitvoerend producent aan de film over de populaire pop verbonden.

De aankomende film, geregisseerd door Clea DuVal, vertelt het verhaal van een opbloeiende vriendschap tussen een jong meisje en haar Pollypop die tot leven komt. De releasedatum van de film is nog niet bekend.