SEOUL (ANP) - Shorttracker Jens van 't Wout heeft bij de derde World Tour in Seoul zilver gegrepen op de 1500 meter. De olympisch kampioen op deze afstand moest de zege laten aan Shin Dong-min uit Zuid-Korea. Félix Roussel uit Canada werd derde.

Van 't Wout nam vroeg in de race de leiding, maar zakte daarna weg en zat even ingesloten. Hij rukte in de slotronde op naar de derde plaats en passeerde ook nog Roussel. De Zuid-Koreaan kon hij echter niet meer inhalen. Van 't Wout blijft leider in het wereldbekerklassement.

Eerder zaterdag greep Van 't Wout ook zilver op de 500 meter. Hij eindigde als tweede achter landgenoot Teun Boer, die zijn eerste zege in de World Tour pakte.