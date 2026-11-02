Linda de Mol is trots dat haar neef Johnny de Mol "weer zo in zijn kracht staat". Dat vertelt de actrice en presentatrice aan het ANP voorafgaand aan de première van zijn theatervoorstelling Goed dat jij bestaat!.

"Ik ben trots en vooral heel blij dat Johnny weer zo in zijn kracht staat en dat hij dit kan doen", zegt De Mol. "Want dat betekent dat je dingen een plek hebt gegeven en over jezelf hebt nagedacht en gegroeid bent."

Het betekent dan ook "heel veel" voor De Mol om haar neef tijdens de première te steunen. "Ik ben gewoon heel erg blij dat hij er weer is en dat hij zijn oude zelf weer is. Maar dan ouder en wijzer en niet meer 'sadder'", aldus de presentatrice.

In zijn theatershow blikt de 47-jarige De Mol terug op een aantal moeilijke jaren. Zo overleed zijn zus Danielle in 2023 aan de gevolgen van kanker. Ook werd hij in 2020 beschuldigd van mishandeling door zijn ex-partner Shima Kaes. Het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak in 2022.