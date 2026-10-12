Linda de Mol zou het "heel erg leuk vinden" om een derde film van Gooische Vrouwen te maken. Dat vertelt de actrice, die Cheryl Morero speelt, aan het ANP. Vooralsnog houdt ze zich bezig met het schrijven van een negende seizoen van de hitserie, waarvan nog niet officieel vaststaat dat dat er komt.

"Ik heb toevallig afgelopen zaterdag de hele dag met Will en met de schrijvers gezeten", deelt De Mol, die veel van haar eigen ervaringen in het Gooi voor de serie gebruikt. "We hebben wel weer genoeg inspiratie voor nog een seizoen, maar we zitten natuurlijk wel na te denken over hoeveel seizoenen we nog gaan doen." Ze wil ervoor waken dat het publiek de serie niet meer leuk vindt. "Wat je absoluut niet wilt, is dat mensen gaan zeggen: 'Nu vallen ze in herhaling'. Daar moet je heel erg voor oppassen."

De Mol voelt voor een eventuele derde Gooische Vrouwen-film geen druk de records van miljoenen bezoekers bij de vorige films te verbreken. Ze is zich ervan bewust dat er tegenwoordig minder mensen naar de televisie kijken en naar de bioscoop gaan. "Ik zou het wel een uitdaging vinden om weer eens een film te maken waar de bioscopen van vol raken", vertelt ze. "Als je tegenwoordig 600.000, 700.000 bezoekers hebt, dan is dat al heel bijzonder. Dus zo moet je het blijven zien."

Gooische Vrouwen gaat over het wel en wee van een groep vriendinnen in het Gooi. Momenteel is het achtste seizoen van de hitserie te zien op Videoland. Naast De Mol spelen onder anderen Susan Visser, Tjitske Reidinga en Lies Visschedijk mee. De regie is in handen van Will Koopman. Vanaf zondag 1 november is het nieuwe seizoen van de serie ook wekelijks te zien op SBS6.