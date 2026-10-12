URZULEI (ANP/DPA) - Een Italiaanse speleoloog is na ruim 27 uur in een grot op Sardinië gered door reddingswerkers. Hij kwam zondagmiddag vast te zitten op een diepte van 10 meter, nadat de ingang van de grot was geblokkeerd als gevolg van een aardverschuiving.

De brandweer en meer dan dertig specialisten waren betrokken bij het verwijderen van de puinstukken bij de ingang van de grot bij Urzulei, in het oosten van het Italiaanse eiland. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA werd met de hand gegraven en was de operatie complex door het risico op instorting. De reddingsoperatie ging in de nacht van zondag op maandag door.

De reddingsteams waren er voor de redding al in geslaagd contact te maken met de man en vast te stellen dat hij nog leefde en bij bewustzijn was. De 31-jarige Italiaan werd naar boven gehaald en gestabiliseerd door medisch personeel. Hij werd met een helikopter naar een ziekenhuis gevlogen voor onderzoek en verdere behandeling.