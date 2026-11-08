Documentairemaakster Linda Hakeboom is getrouwd met haar partner Rolf, met wie ze al twintig jaar samen is. Dat maakt ze bekend op Instagram. Het stel hield de trouwplannen geheim voor familie en vrienden.

"We deden het in het grootste geheim… Letterlijk, want niemand van onze familie en vrienden wist van tevoren dat we dit gingen doen, zelfs onze ouders niet", schrijft Hakeboom. Het stel had hun naasten uitgenodigd voor een feest ter gelegenheid van hun twintigjarig jubileum, maar verraste hen met een bruiloft.

Volgens Hakeboom werd het een "magische avond", omringd door vrienden en familie. "Ik vertel hier snel hoe we dit allemaal gedaan hebben, nu even uitpuffen van deze geweldige dag vol liefde", aldus Hakeboom.