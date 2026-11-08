ENSCHEDE (ANP) - Wout Weghorst speelde een hoofdrol in het thuisduel van FC Twente tegen zijn oude club Ajax (2-2). "Ik ben blij dat ik ons een zeer verdiend punt heb kunnen bezorgen", zei hij.

Weghorst mocht in blessuretijd bij een achterstand van 1-2 een strafschop nemen omdat de videoscheidsrechter zag dat verdediger Lucas Rosa van Ajax zijn tegenstander Ramiz Zerrouki aan zijn shirt had getrokken. "Ik probeerde mijn hartslag naar beneden te brengen", vertelde Weghorst in de perskamer van de Veste. "Maar dat was een halve seconde voordat ik die strafschop nam nog niet gelukt."

Zijn oude ploeggenoten van Ajax vertelden hem dat ze wisten in welke hoek hij zou schieten. "Ik probeerde me daarvoor af te sluiten. Natuurlijk voelde ik heel veel druk. Gelukkig ging die bal erin", zei de spits die bij een achterstand van 1-2 een strafschop leek te veroorzaken. "Ik raakte de bal met de hand, maar wist dat ik uit mijn evenwicht werd gebracht. Dus ik had wel door dat het geen strafschop was."

Arbiter Joey Kooij floot een veelbelovende aanval van FC Twente af omdat de videoscheidsrechter hem vertelde dat Weghorst een strafschop had veroorzaakt. "Dat was jammer voor ons", zei Weghorst. "Maar hij kon er weinig aan doen. Hij heeft na afloop wel zijn excuses gemaakt. Maar hij kreeg van de videoscheidsrechter te horen dat het een penalty was en dat hij het spel moest stoppen. Ga er maar aanstaan dan."