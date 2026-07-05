Lionel Richie voelt zich weer een stuk beter nadat hij eind juni tijdens een optreden onwel werd en naar het ziekenhuis moest. Op Instagram bedankt de 77-jarige Amerikaanse zanger zijn fans voor al hun beterschapswensen.

"Dank voor elk bericht, ieder lief woordje en voor al jullie liefde", schrijft Richie bij een reeks foto's op het podium. "Het gaat goed met me en ik ben dankbaar voor jullie allemaal."

De All Night Long-zanger blikt verder enthousiast terug op zijn recente optredens in Pittsburgh en Detroit. "De energie, het dansen, de gezichten in het publiek... we hebben samen echt herinneringen gemaakt."