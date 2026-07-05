SEATTLE (ANP/RTR) - Wie nog een ticket wil kopen om België te zien spelen tegen de Verenigde Staten tijdens het WK voetbal hoeft daar nu veel minder geld voor neer te leggen dan enkele dagen eerder. De ticketprijzen zijn de afgelopen dagen flink gedaald volgens TicketData.com, een dienst die deze prijzen bijhoudt.

De minimumprijs voor een kaartje zakte zondag volgens TicketData.com tot 1390 dollar (ongeveer 1215 euro) en is daarmee bijna gehalveerd in een paar dagen tijd. Drie dagen eerder kostte een kaartje nog iets meer dan 2600 dollar.

Begin deze week zakte de prijs van een ticket ook al tot onder de 1500 dollar. Woensdag schoot die weer omhoog tot ruim 3100 dollar, nadat de Amerikaanse ploeg zich plaatste voor de achtste finales met een overwinning op Bosnië en Herzegovina.

België speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 02.00 uur Nederlandse tijd tegen de VS in het Seattle Stadium.